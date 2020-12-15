Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе общения с коллективом Могилевской областной клинической больницы.
– Главное – это экономика. Будет работать экономика – будет толк… В этом году мы не доберем до 100 процентов ВВП прошлого года немного – меньше одного процента, – заявил Глава государства.
По словам Президента, такой результат по уровню ВВП один из лучших. Но это не значит, что у нас много денег, подчеркнул он. При этом Беларусь старалась в это непростое время продать свою продукцию. Особенно Александр Лукашенко отметил агропромышленный комплекс:
– Сельчане молодцы, вообще красавцы. Когда тут постились, хайповали, болели, а крестьяне посеяли – вовремя убрали, как никогда в этом году…
Кроме того, социальная направленность экономической политики будет продолжена. В то же время оппоненты действующей власти, напомнил Глава государства, придерживаются другой точки зрения. Он заявил:
– Будет хоть малейшая копейка – мы это направим в здравоохранение, потому что дороже жизни ничего нет… Мы будем помогать людям. Ваше дело лечить людей, все остальное мы вам обеспечим, как бы ни было трудно. Это я вам гарантирую.
Президент привел такой факт: на борьбу с коронавирусом в этом году страна потратила больше денег, чем на энергоносители. В частности, из кредита в 500 миллионов долларов, которые Беларуси перечислил Евразийский банк развития, 200 млн долларов были потрачено на газ, а 300 млн долларов – на борьбу с ковидом, в том числе на лекарства и доплаты медикам.
Александр Лукашенко также в очередной раз высказался о вакцинации населения и рассказал о потенциальной стоимости производства собственной вакцины:
– Деньги, я посмотрел – небольшие. Где-то порядка пяти миллионов рублей. Это меньше, чем ваш корпус (кардиохирургический. – Прим. ред.). А дело-то хорошее сделаем. Мы окупим. Только надо быстро двигаться.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1004
Лукашенко: главное – это экономика
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter