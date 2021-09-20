Лукашенко: главное для любого посла – это торгово-экономические отношения

Об этом Президент заявил сегодня, принимая кадровые решения о назначении новых послов в Таджикистан, Бразилию и Республику Корея. Как отметил, представляя дипломатов, министр иностранных дел Владимир Макей, это абсолютно надежные, профессионально подготовленные люди.
Обращаясь к новому послу в Таджикистане Виктору Денисенко, Александр Лукашенко подчеркнул, что это не просто дружественная страна:
– Там для вас будут созданы все условия для работы. И с президентом, вы знаете, мы поддерживаем не то что хорошие отношения – мы друзья, притом давние. У нас практически нет секретов друг от друга. Поэтому вам будет с этой стороны легко работать.
Глава государства указал на большой потенциал белорусско-таджикских отношений в торговле:
– Но там есть за счет каких направлений добавлять. Главное для любого посла – это торгово-экономические отношения. С политикой у нас с Таджикистаном вообще нет проблем, как и по другим странам, куда поедете вы.
Бразилию Александр Лукашенко охарактеризовал как огромное, мощнейшее государство, где нам надо расширять свое присутствие:
– Хотя бы понемножку. Я имею в виду торгово-экономические отношения. В политике будете видеть, насколько это возможно. Но я думаю, что можно будет.
В этом плане, по словам Президента, следует задействовать потенциал БРИКС:
– Россияне могут помочь по многим направлениям. Особенно в Бразилии. И особенно сейчас, когда они нам стараются помочь в этот санкционный период. И для них тяжелый период, для нас это нелегко. Но, как видите, справляемся. Я думаю, справимся. И Бразилия в этом списке должна быть одним из основных государств, за счет чего мы сможем стабильно себя здесь чувствовать.
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