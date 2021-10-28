Лукашенко – Генпрокурору России: у нас общие задачи и мы должны их решать вместе

Об этом Глава государства заявил на встрече с Генеральным прокурором России Игорем Красновым. Президент, в частности, отметил, что у Генпрокуратуры нашей страны никогда не было проблем во взаимодействии с коллегами из России в совместной борьбе с преступностью:
– Я хочу заверить вас с нашей стороны: вы никогда не будете иметь проблем, как и не имели их. И тут даже не моя роль. Генеральный прокурор (Беларуси, Андрей Швед. – Прим. ред.) решит все вопросы, связанные с борьбой с преступными деяниями и россиян на территории Беларуси, и белорусов на территории России. У нас здесь никаких проблем нет в связи с нашими договоренностями, соглашениями, вашими контактами – все вопросы мы в состоянии решить.
Александр Лукашенко заключил:
– Вы приехали к своим людям, у нас общие задачи и вместе мы их должны решать.
Фото: БЕЛТА