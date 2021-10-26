Лукашенко: если мы этот период не переживем, не выстоим, мы не будем государством

Об этом Глава государства заявил во время общения с коллективом Лидской центральной районной больницы. Он отметил:
– Сейчас надо это пережить и выстоять. Если мы этот период не переживем, не выстоим, мы не будем государством. Наши дни будут сочтены. Потому что я уже говорил: крупные государства пытаются разделить мир между собой. А как разделить? Наклонить, раздавить, вытереть ноги. А нам надо выстоять. Вот задача. А еще и конституционные преобразования провести, а еще "перамен" хотите, а еще полномочия раздать. Ну раздадим. Но это вы захотели.
И мы, подчеркнул Александр Лукашенко, выстоим:
– Если вы будете слушать и слышать, что я вам говорю. Вопрос сегодня не во мне и не в удержании власти Лукашенко. Не в этом дело. Вопрос сегодня в наших детях и нашем клочке земли, на котором мы живем.
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