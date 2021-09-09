Лукашенко – ЕС: вы вводите все новые санкции, а белорусский народ должен защищать вас на границе?

Беларусь выполняет все свои обязательства с партнерами, но в условиях санкций не может обеспечить безопасность Европейского союза на границе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров в Москве с Президентом России Владимиром Путиным, передает БЕЛТА.
"Что вы от нас требуете? Вы против нас каждый день вводите все новые и новые санкции. Мы уже по санкциям на порядок опередили Российскую Федерацию. Буквально за полгода они ввели столько санкций, и я и белорусский народ что, должен защищать их на границе? Нет", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Он обратил внимание на то, что Европейский союз свернул все программы по соглашению с Беларусью о реадмиссии.
"Получайте теперь плоды своей политики, - добавил белорусский лидер. - Посмотрите на их "демократическое" лицо: они же стреляют, с собаками ловят этих мигрантов, организуют группами и гонят через границу к нам, стреляя поверх голов, слава богу, пока. Хотя есть и гибель людей. Они перебрасывают к нам через границу: "Забирайте". Вот их "демократическое" лицо. Мы честно выполняли свою миссию до тех пор, пока они не стали силой переворачивать ситуацию в стране и свергать власть".
Глава государства заметил, что США на фоне вывода своих войск из Афганистана дали команду Европейскому союзу принять всех афганских беженцев. ЕС, по словам Президента, "взял под козырек, и афганцев - к себе".
"Если вы их позвали, так возьмите, откуда бы они ни пришли. Какие претензии здесь к белорусам, тем более к России?" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.
"То, что нам нужно выполнять как надежному партнеру, мы будем делать всегда. Если Европа хочет этих нормальных отношений - пожалуйста, мы готовы завтра договариваться", - подытожил Президент.
Фото: БЕЛТА