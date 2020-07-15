Лукашенко: экспорт будет основным направлением нашей деятельности

Об этом заявил Президент сегодня на встрече с активом Витебской области. Глава государства напомнил, что в свое время на долю России приходилось около 90 процентов экспорта белорусской продукции, сейчас – около половины. 120 государств мира получают нашу продукцию.

– Это величайшее завоевание. Рынок очень тесен, конкуренция бешеная и завоевать новые рынки не так просто. Но мы все-таки это сделали и будем постепенно выходить на формулу 30–30–30 (30 процентов в Россию, 30 – в страны ЕС и 30 – в государства дальней дуги. – Прим. ред.). Мы к этому обязательно придем, и придем в новой пятилетке. Экспорт будет основным направлением нашей деятельности. Потому что экспорт – это валюта, без валюты существовать страна не может. Валюту мы с вами должны заработать.