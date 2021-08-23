Лукашенко: для решения афганского вопроса нужно задействовать потенциал ШОС как одной из самых влиятельных структур в Азии

Выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, Президент обратил внимание на то, что на фоне дипломатических усилий талибов по установлению отношений с ключевыми мировыми и региональными игроками ряд стран уже склоняется к признанию движения. Отсюда актуальность задачи в рамках ОДКБ:
– Для нашей организации важно четко понимать, насколько такие перспективы реальны и какова должна быть наша позиция в этом случае. В этом плане мы очень рассчитываем на то, что Президент России, как всегда, вовремя проинформирует нас о своей позиции. Потому что Россия – это не просто один из ключевых игроков в этой проблеме. Это самый главный игрок, и от России будет очень многое зависеть. Естественно, в союзе с центрально-азиатскими республиками.
Александр Лукашенко считает, что в поиске решения афганского вопроса должен быть задействован потенциал Шанхайской организации сотрудничества как одной из самых влиятельных структур в Азии:
– Члены ШОС практически все сосредоточены вокруг Афганистана, и там их глобальные интересы. Следует усилить взаимодействие по линии ОДКБ и ШОС, используя для этого саммиты двух организаций, запланированные на 16–17 сентября в Душанбе. Возможно, проработав этот вопрос, мы выйдем на совместное заседание по проблематике афганского урегулирования. Захотят члены ШОС следовать в русле обсуждаемого вопроса сегодня – хорошо. Не захотят – мы свою позицию обозначим и предложим. А им уже решать. Думаю, что здесь мы можем очень серьезно продвинуться, и это будет хороший, позитивный (а может быть, для кого-то и негативный) шаг с точки зрения будущих властей Афганистана. Не считаться с позицией ОДКБ –ШОС будет невозможно. Позиция ШОС – ОДКБ будет даже важнее, нежели позиция западной коалиции.
Глава государства также подчеркнул:
– В нашей организации разработаны все необходимые планы, подписаны документы. Для принятия и реализации решений инструментов у нас достаточно. Если недостаточно, есть еще три недели для того, чтобы до Душанбе их выработать. Хочу заверить всех вас, что мы непременно (хоть географически не рядом с Афганистаном) будем следовать согласованной общей позицией в рамках ОДКБ. Другого не дано. Ни в коем случае нельзя пытаться отсидеться. Наша планета небольшая и тесная, а мир обезумел, и неизвестно, что будет дальше. Поэтому Президент Путин прав, что лучше солидаризироваться и действовать вместе. Тогда наш голос, а может, придется так, что и не только голос, будет слышен.
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