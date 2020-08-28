Об этом Глава государства заявил, общаясь с трудовым коллективом ООО «Савушкин-Орша»:
– Очень многое сделано для этого города. Не потому что это моя родина и ваша. А потому что это был пример для других 11 таких же городов, как мы их будем развивать. И уже так, как здесь в Орше, мы их развиваем: Борисов, Молодечно, Барановичи и другие. Мы идем тем путем, который нащупали здесь, в Орше.
Президент подчеркнул, что данная эпопея закончится в следующем году:
– Там, где мы что-то сделали, уже нужно выдавать результат. Знаю, что вам, наверное, что-то еще надо построить, сделать, но это уже вы будете делать сами при небольшой поддержке. Потому что кроме Орши и 11 таких же (городов. – Прим. ред.), еще есть у нас и другие центры, есть и городские поселки, и агрогородки, где надо работать.
Одна из работниц ООО «Савушкин-Орша», задавая Главе государства вопрос, подтвердила, что Оршанский район действительно меняется на глазах. Появляются новые предприятия, в Орше недавно открылись больница, а также комфортабельный детский сад. А кроме того, поинтересовалась перспективой строительства поликлиники в новом микрорайоне Заднепровье-3, где проживает около 8 тысяч человек.
– Если запланировано – значит, сделаем! – сказал Александр Лукашенко, добавив, что по планам ее должны сдать в эксплуатацию в 2023 году.
При этом Президент подчеркнул: в ней не должно быть излишеств. По его словам, строить большие поликлиники не стоит, иначе такие будут недозагруженными и станут работать вхолостую. Глава государства поручил проработать оптимальный вариант.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: для Орши сделано очень многое
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