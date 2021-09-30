Лукашенко держит слово. Выполнит ли теперь условие CNN?

О возможности такого интервью Глава государства заявил еще 9 августа на встрече с представителями общественности, экспертного и медийного сообщества "Большой разговор с Президентом", где присутствовала и представитель телекомпании. Она предложила Александру Лукашенко ответить на вопросы.
"Я не исключаю этого. При одном условии: если вы дадите все, что я скажу, не купируя, не вырезая, не добавляя, – сказал Глава государства. – Вот на этих условиях договоритесь с пресс-секретарем".
В качестве интервьюера выступил старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта Мэтью Чанс. Журналист задал ставшие уже традиционными для западной прессы вопросы. В их основе – грубые и откровенные фейки, большинство из которых Глава государства опровергал уже не раз. Но были и новые, причем совсем невероятные. Например, что мигрантов в Беларуси пичкают наркотиками.
Тем не менее белорусский лидер максимально откровенно ответил на все поставленные вопросы. Подробно рассказал о миграционной проблеме, назвал истинные причины и виновников сложившейся ситуации. Высказался о сбежавших из Беларуси неудавшихся революционерах. Прокомментировал ложь и нагнетание вокруг посадки в минском аэропорту самолета Ryanair. Рассказал правду о подходах страны в борьбе с пандемией COVID-19. В интервью также поднималась тема белорусско-российских отношений.
По завершении интервью Мэтью Чанс поделился впечатлениями с представителями белорусских СМИ. Довольно неожиданно прозвучал ответ на вопрос, будет ли соблюдено предварительное условие о полной публикации содержания беседы.
"Мы в CNN не принимаем никаких ограничений по поводу того, как использовать материалы интервью, и будем использовать эту съемку так, как посчитаем нужным", – заявил журналист.
При этом, как стало известно, на стадии согласования речь шла именно о том, чтобы на сайте CNN интервью было размещено без изъятий, а в эфире телеканала были также показаны несколько полноценных частей беседы.
"Эти вопросы были ими подтверждены. Они дали свое добро", – рассказал один из участников процесса подготовки интервью.
Впрочем, окончательно об этом можно будет судить после выхода в эфир материалов беседы. Это обещают сделать в ближайшие дни.
Телекомпания CNN создана в 1980 году медиамагнатом Тедом Тернером. Она имеет более 35 зарубежных бюро и вещает на шести языках. Потенциальная аудитория CNN составляет более 200 млн телезрителей. В целом же новости компании доступны к просмотру более чем в 200 странах и территориях мира.
Лукашенко: при необходимости форпост в Беларуси будет создан в течение месяцаФото: БЕЛТА
Лукашенко в интервью CNN: все, что делает ваше польское правительство, это безумство