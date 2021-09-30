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  2. Лукашенко держит слово. Выполнит ли теперь условие CNN?

Лукашенко держит слово. Выполнит ли теперь условие CNN?

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью американской телекомпании CNN, сообщает БЕЛТА. 


О возможности такого интервью Глава государства заявил еще 9 августа на встрече с представителями общественности, экспертного и медийного сообщества "Большой разговор с Президентом", где присутствовала и представитель телекомпании. Она предложила Александру Лукашенко ответить на вопросы.

"Я не исключаю этого. При одном условии: если вы дадите все, что я скажу, не купируя, не вырезая, не добавляя, – сказал Глава государства. – Вот на этих условиях договоритесь с пресс-секретарем".

В качестве интервьюера выступил старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта Мэтью Чанс. Журналист задал ставшие уже традиционными для западной прессы вопросы. В их основе – грубые и откровенные фейки, большинство из которых Глава государства опровергал уже не раз. Но были и новые, причем совсем невероятные. Например, что мигрантов в Беларуси пичкают наркотиками.

Тем не менее белорусский лидер максимально откровенно ответил на все поставленные вопросы. Подробно рассказал о миграционной проблеме, назвал истинные причины и виновников сложившейся ситуации. Высказался о сбежавших из Беларуси неудавшихся революционерах. Прокомментировал ложь и нагнетание вокруг посадки в минском аэропорту самолета Ryanair. Рассказал правду о подходах страны в борьбе с пандемией COVID-19. В интервью также поднималась тема белорусско-российских отношений.

По завершении интервью Мэтью Чанс поделился впечатлениями с представителями белорусских СМИ. Довольно неожиданно прозвучал ответ на вопрос, будет ли соблюдено предварительное условие о полной публикации содержания беседы.

"Мы в CNN​ не принимаем никаких ограничений по поводу того, как использовать материалы интервью, и будем использовать эту съемку так, как посчитаем нужным", – заявил журналист.

При этом, как стало известно, на стадии согласования речь шла именно о том, чтобы на сайте CNN интервью было размещено без изъятий, а в эфире телеканала были также показаны несколько полноценных частей беседы.

"Эти вопросы были ими подтверждены. Они дали свое добро", – рассказал один из участников процесса подготовки интервью.

Впрочем, окончательно об этом можно будет судить после выхода в эфир материалов беседы. Это обещают сделать в ближайшие дни.

Телекомпания CNN создана в 1980 году медиамагнатом Тедом Тернером. Она имеет более 35 зарубежных бюро и вещает на шести языках. Потенциальная аудитория CNN составляет более 200 млн телезрителей. В целом же новости компании доступны к просмотру более чем в 200 странах и территориях мира.
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Фото: БЕЛТА
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