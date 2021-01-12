Лукашенко: белорусы – народ с красивой душой

Традиция вручения премий «За духовное возрождение», специальных премий Президента деятелям культуры и искусства и «Белорусский спортивный олимп» объединяет людей в самых лучших и искренних чувствах. Об этом Президент заявил на торжественной церемонии чествования лауреатов, которая проходит во Дворце Республики. Обращаясь к участникам церемонии, Александр Лукашенко сказал:
– Сегодня удивительный вечер. Мы уже вошли в деловой ритм наступившего нового года, но еще находимся в атмосфере светлых и добрых новогодних, рождественских праздников. В атмосфере, которая много лет назад вдохновила нас на создание уникальной премии "За духовное возрождение".
Церемонию ее вручения Глава государства назвал одним из главных событий года:
– Оно прочно вошло в нашу жизнь как современная традиция, которая связывает прошлое и настоящее родной земли, наполняет особым смыслом наши цели и устремления. Но главное, из года в год такие встречи объединяют нас в самых лучших и искренних чувствах: гордости за достойных людей, благодарности за милосердие и доброту, мужество и героизм, преклонения перед творчеством и талантом наших соотечественников.
Слова, произнесенные Президентом в стенах Дворца Республики, безусловно, обращены ко всей нации:
– Мы, белорусы, народ с красивой душой. Я думаю об этом каждый раз, когда изучаю истории успеха и подписываю документы о награждении. За каждым профессиональным или личным достижением стоят в первую очередь трудолюбивые и честные люди. Люди, которые отдают себя без остатка своей миссии, живут и работают во благо родной страны и народа. Это и есть патриотизм. Он в любви к детям и бескорыстном стремлении окружать заботой тех, кого судьба лишила материнской ласки. В самоотверженной борьбе за жизнь и здоровье людей. В бережном отношении к культурному достоянию нации, нашим исконным традициям и духовным ценностям. В защите исторической правды, памяти героев нашей земли, информационного суверенитета страны. В воспитании молодых белорусов в любви к своей стране и гордости за своих предков. В спортивных победах во славу Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: белорусы – народ с красивой душой
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