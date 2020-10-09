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Лукашенко: белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа

Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и власть обязана выполнить этот наказ народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам, пишет БЕЛТА.


"У нас правовое государство, нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа, – сказал Александр Лукашенко. – Держа в поле зрения наших прямых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть нашего общества, которая находится, если можно так сказать, между властью и оппозицией. Эти люди хотят стабилизации, отдельные из них находятся в состоянии неопределенности. Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси".

По словам Президента, это первоочередная задача нынешней власти, и не только идеологической вертикали. В частности, у Главы государства оказались вопросы к Министерству образования. "Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени, – подчеркнул он. – Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам".


Отдельно Александр Лукашенко коснулся деятельности профсоюзов. Он подчеркнул, что их задача – защищать права трудящихся. "В большей части председатели профсоюзных организаций не поддались политическому ажиотажу. Они здорово сработали на выборах и эту непростую ношу несут и сейчас. Но есть лидеры, особенно первичек, которые на предприятиях должны были быть на передовой. Некоторые ушли в тень, а отдельные спрятались под плинтус, – заметил Президент. – Нам нужно немедленно пересмотреть подходы в работе профсоюзной вертикали, направив усилия на формирование доверительного взаимодействия руководства предприятий и трудящихся. Профсоюзам, как и любой другой организации, в том числе и молодежной, надо найти конкретную работу и показать населению, что они занимаются делом".

Особая задача профсоюзов – контроль за организацией общественного питания, формированием цен в торговле и на коммунальные услуги, добавил Глава государства.

Немало недостатков Александр Лукашенко видит и в работе средств массовой информации. Президент потребовал завершить в ближайшее время формирование коллективов в основных СМИ. "Контроль в этом плане Администрацией Президента. Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное – наступательно, – подчеркнул он. – Надо было, чтобы прошло два месяца, чтобы наши основные телевизионные каналы и другие СМИ работали так, как сейчас. Это надо делать постоянно. Журналистика должна наконец перестать быть "памяркоўнай", как это было у нас принято до нынешних времен. И я тоже в этом плане не снимаю с себя вины".


Также, убежден Президент, государство должно проводить более настойчивую информационную политику в интернете, вести ее наступательно, но без фейков.

"Некоторые говорят, что страна должна вернуться в русло созидания. Успокойтесь, никакой разбалансированности в стране нет. Если бы это было, вы бы увидели мою жесточайшую реакцию: это наиважнейший вопрос Президента, – заявил Александр Лукашенко. – И на селе, и в малых и в средних городах, и в областных центрах, и в Минске люди работают. Никто из вас сейчас не встанет и не скажет, что где-то не работает предприятие. При всех тяжелейших сложностях, которые приходят к нам извне, тем не менее крутимся, вертимся, выкручиваемся".

Особое внимание Президент обратил на кадровую политику. Здесь, по его словам, надо уметь видеть инициативных людей с активной государственной позицией и способностью вести диалог с гражданами. "Наиважнейший вопрос, который сейчас перед нами стоит, – надежность. Мы уж слишком вольно себя чувствовали в подборе и назначении кадров. А потом некоторые "переобулись". И "переобулись" ведь те, которых мы вырастили на своих руках. Поэтому надежность, патриотизм, преданность идеям народа выдвигаются на первое место", – подчеркнул Глава государства.


Александр Лукашенко отметил, что сегодня все социальные институты работают исправно, без сбоев. И это, заметил он, в первую очередь результат работы выстроенной за годы независимости системы государственного управления. "Несмотря на глобальные шоки, экономика сохраняет устойчивость, выполняет обязательства  – как внешние долговые, так и социальные. И даже находит новые возможности для наращивания инвестиционного и промышленного потенциала. Главное – обеспечить достойный уровень жизни населения. При всех проблемах, которые я перечислил, главное – экономика", – резюмировал Президент.









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