Лукашенко: белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа

"У нас правовое государство, нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа, – сказал Александр Лукашенко. – Держа в поле зрения наших прямых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть нашего общества, которая находится, если можно так сказать, между властью и оппозицией. Эти люди хотят стабилизации, отдельные из них находятся в состоянии неопределенности. Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси".
По словам Президента, это первоочередная задача нынешней власти, и не только идеологической вертикали. В частности, у Главы государства оказались вопросы к Министерству образования. "Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени, – подчеркнул он. – Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам".
Отдельно Александр Лукашенко коснулся деятельности профсоюзов. Он подчеркнул, что их задача – защищать права трудящихся. "В большей части председатели профсоюзных организаций не поддались политическому ажиотажу. Они здорово сработали на выборах и эту непростую ношу несут и сейчас. Но есть лидеры, особенно первичек, которые на предприятиях должны были быть на передовой. Некоторые ушли в тень, а отдельные спрятались под плинтус, – заметил Президент. – Нам нужно немедленно пересмотреть подходы в работе профсоюзной вертикали, направив усилия на формирование доверительного взаимодействия руководства предприятий и трудящихся. Профсоюзам, как и любой другой организации, в том числе и молодежной, надо найти конкретную работу и показать населению, что они занимаются делом".
Особая задача профсоюзов – контроль за организацией общественного питания, формированием цен в торговле и на коммунальные услуги, добавил Глава государства.
Немало недостатков Александр Лукашенко видит и в работе средств массовой информации. Президент потребовал завершить в ближайшее время формирование коллективов в основных СМИ. "Контроль в этом плане Администрацией Президента. Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное – наступательно, – подчеркнул он. – Надо было, чтобы прошло два месяца, чтобы наши основные телевизионные каналы и другие СМИ работали так, как сейчас. Это надо делать постоянно. Журналистика должна наконец перестать быть "памяркоўнай", как это было у нас принято до нынешних времен. И я тоже в этом плане не снимаю с себя вины".
Также, убежден Президент, государство должно проводить более настойчивую информационную политику в интернете, вести ее наступательно, но без фейков.
"Некоторые говорят, что страна должна вернуться в русло созидания. Успокойтесь, никакой разбалансированности в стране нет. Если бы это было, вы бы увидели мою жесточайшую реакцию: это наиважнейший вопрос Президента, – заявил Александр Лукашенко. – И на селе, и в малых и в средних городах, и в областных центрах, и в Минске люди работают. Никто из вас сейчас не встанет и не скажет, что где-то не работает предприятие. При всех тяжелейших сложностях, которые приходят к нам извне, тем не менее крутимся, вертимся, выкручиваемся".
Особое внимание Президент обратил на кадровую политику. Здесь, по его словам, надо уметь видеть инициативных людей с активной государственной позицией и способностью вести диалог с гражданами. "Наиважнейший вопрос, который сейчас перед нами стоит, – надежность. Мы уж слишком вольно себя чувствовали в подборе и назначении кадров. А потом некоторые "переобулись". И "переобулись" ведь те, которых мы вырастили на своих руках. Поэтому надежность, патриотизм, преданность идеям народа выдвигаются на первое место", – подчеркнул Глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что сегодня все социальные институты работают исправно, без сбоев. И это, заметил он, в первую очередь результат работы выстроенной за годы независимости системы государственного управления. "Несмотря на глобальные шоки, экономика сохраняет устойчивость, выполняет обязательства – как внешние долговые, так и социальные. И даже находит новые возможности для наращивания инвестиционного и промышленного потенциала. Главное – обеспечить достойный уровень жизни населения. При всех проблемах, которые я перечислил, главное – экономика", – резюмировал Президент.
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