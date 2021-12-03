Лукашенко: белорусский путь борьбы с пандемией дает результаты

Об этом Президент заявил сегодня на совещании по вопросам социально-экономического развития страны. Характеризуя итоги работы экономики в этом году, Глава государства отметил, что позитивные показатели не должны успокаивать Правительство.
Да, они стали следствием напряженной работы государственного аппарата и всего народа. Есть здесь и стечение обстоятельств, добавил Александр Лукашенко:
– В чем-то нам и повезло. И пандемия прошлого года – то, что мы выбрали свой белорусский путь, не закрывались, не кричали, просто работали, дает сегодня свои результаты. Должен заметить, что белорусским путем в 2021 году пошел весь мир. Это никто не скажет, потому что Беларусь не Америка. Если бы у американцев это было, то уже трубили бы на весь мир: ах, какие молодцы Трамп и Байден, что они выбрали правильный путь! Нас за это не похвалят. Наоборот, нас будут за это душить.
Поэтому, сказал Александр Лукашенко, не надо думать, что мы решили все проблемы:
– Проблем немало, и, к сожалению, на 90 процентов они привнесены извне.