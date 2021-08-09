Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Сингапуром

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сингапура Халиму Якоб и жителей этой страны с национальным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.
– Убежден, что отношения между нашими государствами будут успешно развиваться на принципах дружбы и взаимного уважения. Беларусь заинтересована в динамичном расширении сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, науки и образования, – подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Халиме Якоб крепкого здоровья и дальнейших значительных свершений на ответственном посту, а народу Сингапура – счастья и процветания.