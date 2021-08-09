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  2. Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Сингапуром

Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Сингапуром

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сингапура Халиму Якоб и жителей этой страны с национальным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства. 


– Убежден, что отношения между нашими государствами будут успешно развиваться на принципах дружбы и взаимного уважения. Беларусь заинтересована в динамичном расширении сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, науки и образования, – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Халиме Якоб крепкого здоровья и дальнейших значительных свершений на ответственном посту, а народу Сингапура – счастья и процветания.
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Фото: РЕЙТЕР
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