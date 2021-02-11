Лукашенко: Беларусь – страна будущего

Завершая свой доклад на VI Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко выполнил обещание рассказать о своей мечте. Напомним, такое обещание Глава государства дал во время общения со студенческой молодежью в БГУ:
– Конечно, я не мечтатель. Я реалист, я ставлю цели и иду к ним вместе со своим народом. Моя цель – жить ради своей страны, ради вас, вместе с вами, созидать наше общее благополучие, наш белорусский «дабрабыт», как это мы делали всегда.
По словам Главы государства, усилиями предков и современных поколений за четверть века белорусы создали прочные технологические, производственные, образовательные и интеллектуальные основы своего государства. Они позволяют смотреть в будущее и являются национальной традицией широкого обсуждения эпохальных для страны решений – Всебелорусского народного собрания, референдумов, выборов:
– История подтвердила, что мы были правы, сделав ставку на сильную власть в 1996 году. Да, еще раз повторяю: надо перестраиваться именно сейчас. Спокойно. Но тогда мы сохранили страну. Мы спасли единство. Нас спасло единство, государственная власть, порядок, сильная вертикаль власти. Перед нами была пропасть, в которую нас толкали. Помните мою первую программу? Отвести народ от пропасти. Все, что я обещал, по большому счету я выполнял.
Президент признал, что были и недостатки, но удалось не пустить в нашу страну «ни одну дрянь». За четверть века белорусы построили свою страну для детей:
– И буквально за неимоверный короткий период (послушайте, всего четверть века) прошли путь от края пропасти до строительства полноценного первого в истории белорусского независимого государства. Вам это не напоминает что-то, глядя из сегодняшнего дня в прошлое? Напоминает.
Ближайшие пять лет станут периодом обновления и совершенствования достигнутого, развития новых точек роста в экономике, эффективных механизмов вовлечения общества в управление страной.
– Беларусь, если мы будем и дальше так беречь ее, – страна будущего. Обеспеченного, безопасного, комфортного будущего для всех и для каждого. И все это в наших силах, – заявил Александр Лукашенко.
Обращаясь к участникам ВНС, Президент подчеркнул: они как представители всего народа сегодня пишут историю своей жизни.
– И надо сделать так, чтобы история каждого из нас, находящихся здесь и за пределами этого здания, стала частью истории нашей красивой, уютной страны. И запомните: мы ее должны беречь и никому не отдавать. Потому что любимую не отдают!
Такими словами и последовавшей за ними овацией закончился сегодня почти четырехчасовый доклад Главы государства на VI Всебелорусском народном собрании.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: Беларусь – страна будущего
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