Лукашенко: Беларусь относится к числу стран с высоким уровнем научного потенциала

Об этом заявил сегодня Президент на встрече с учеными. Александр Лукашенко напомнил, что Академия наук БССР с научными институтами, школами и направлениями создавалась под конкретные задачи и отрасли всего Советского Союза. Минск нередко становился пионером в претворении в жизнь многих прогрессивных идей.
– Но старшее поколение может рассказать, каким испытанием после долгих лет расцвета стали 90-е, – сказал Глава государства. – Здесь немало тех, кто пережил это сложное время. Распад Союза принес мгновенный разрыв научных и народно-хозяйственных связей, что поставило многие НИИ на грань выживания. Не было денег на новое оборудование, нечем было платить зарплату. Старожилы, думаю, не забыли, как отопление в зданиях Академии наук включали после 7 ноября и выключали к 8 марта. И то по моему требованию. Тогда количество всех научно-технических работников в стране сократилось более чем в 3 раза. Многие ученые меняли профессию или уезжали за границу. Некоторые стояли на рынках.
По словам Президента, тогда шли дискуссии о том, нужна ли небольшой независимой стране своя Академия наук. Или, может, проще все разрушить до основания, распродать наработки, здания и фонды. А затем, если разбогатеем, покупать нужные технологии и товары за рубежом.
В свое время были приняты Закон и Указ Президента о Национальной академии наук Беларуси. Созданы Высшая аттестационная комиссия, Государственный комитет по науке и технологиям.
– Благодаря поддержке государства в Беларуси удалось не только сохранить дееспособное ядро исследовательских коллективов и важнейшие научные школы, но и начать писать новейшую историю белорусской науки, – отметил Александр Лукашенко.
Сегодня, по международным оценкам, Беларусь относится к числу стран с высоким уровнем научного потенциала. Глава государства привел данные рейтинга «хороших стран» (GOOD COUNTRY INDEX-2018), согласно которому Беларусь занимает 54-е место среди 153 государств.
– Это красноречиво свидетельствует о том, что выбранная государством стратегия комплексной системной поддержки науки была верной. Так будет и дальше, – подчеркнул белорусский лидер.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: Беларусь относится к числу стран с высоким уровнем научного потенциала
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