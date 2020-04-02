Лукашенко: Беларусь не отказывается от Договора о Союзном государстве, но настаивает на равных условиях интеграции

Об этом заявил сегодня Президент в интервью Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С учетом, что эта беседа проходила в День единения народов Беларуси и России, один из вопросов закономерно касался перспектив развития союзной интеграции.

—У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается, — допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты. Но только это должна быть нейтральная, скажем так, валюта. Это не белорусский рубль, не российский рубль. И даже (я когда-то говорил): ладно, не вопрос, какой это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный центр? И даже не где, а кто будет управлять эмиссионным центром? Это будет на равных или (поскольку Россия большая, российский рубль покрепче, там нефти побольше и прочее) Россия будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся? Мы это уже проходили в первые годы распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны и, в конце концов, мы остались с советскими рублями. Они ввели российский рубль, а мы потом рисовали «зайчики». Я не хочу это повторять. Это во-первых. А во-вторых, где ж тогда наш суверенитет будет?

Президент напомнил, что договор предполагал создание равных условий для граждан, предприятий и двух государств в целом:

— Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы — большие, а вы — малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться. Договор существует. И мы никогда от него не отказывались. Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип —равные условия для людей, предприятий, государств. Сейчас все нарушено, а коронавирус нарушил и последнее, самое главное, — равные условия для людей.

По словам Александра Лукашенко, если России надо было что-то предпринять, то следовало хотя бы посоветоваться, предупредить белорусскую сторону о закрытии границ:

— Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России, — значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже. Во-вторых, зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет проблем. И в то же время они внутри страны (а Россия огромная) не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство. А как насчет формулы «друг познается в беде»?

Что касается предприятий, Глава государства напомнил, что в России до недавнего времени цена на природный газ была в два-три раза ниже, чем в Беларуси:

— По нефти то же самое. Какие равные условия? Как может конкурировать наше предприятие, допустим МАЗ, с КамАЗом? Вроде по нефти договорились. Мы альтернативные прорабатываем источники, пробуем с Балтики и Черного моря, как я говорил 30 (процентов. — Прим. ред.) на 30 и 40 в России. Мы покупаем, допустим, 1,5 миллиона тонн нефти у России. Они всегда настаивали: мол, идите с компаниями договаривайтесь и поставляйте. Один Гуцериев поставлял нам нефть. Что они сделали сейчас, когда жареный петух клюнул? Нет, сейчас мы будем определять, какие компании вам будут поставлять нефть. Гуцериев мне позвонил, сказал: Александр Григорьевич, не спорьте, если уже так, я согласен. Но у нас же совесть есть. Он же один работал, на страх и риск. Два уголовных дела за это время против него там завели. Я напрямую с Путиным вынужден был общаться на эту тему. Его начали гнобить. Сейчас его выкинули и говорят: нет, будут поставлять «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и прочие. Мы тут определять будем. Позвольте, вы, рыночники, всегда нас толкали с ними договариваться. Почему вы должны определять? Мы деньги платим, мы проведем тендер. Нет.. Кого там, в Минэкономики России определят, те и будут поставлять. Это что, нормально?

Схожая ситуация с ценами на природный газ.

— Все считают, что мы покупаем природный газ за 120 долларов за тысячу кубов. Так не за 120, — сказал Александр Лукашенко. — Еще в конце прошлого года они нам подсунули этот договор — «127 долларов, меньше не можем». И плюс 20 долларов мы им платим за Белтрансгаз, который они купили у нас. 147 долларов. Украине продают где-то примерно по такой цене. Смотрим сейчас — цены на нефть упали. Естественно, и на газ. Они сопоставимы. Сегодня уже в Европе цены нет такой. Уже 80 долларов в Германии. Так туда же еще три тысячи километров качать. А это главные затраты. Это значит, для Беларуси фактически цена получится с учетом логистики около 40—45 долларов. А нам говорят: 147 плати. Что мы можем сегодня сказать по Союзному государству? Как оно будет развиваться?

По словам Александра Лукашенко, сегодня прежде всего надо решить вопросы жизни людей и предприятий, вопросы, которые стоят в повестке дня:

— О какой единой валюте, едином Налоговом кодексе можно говорить, когда мы, особенно за этот год, разошлись так, что не было очевидно в прошлые годы. Поэтому у нас формула одна: нам надо решить вопросы жизни сегодняшней. Что ж мы будем ориентироваться на космос, если сегодня фундамента нет. Поэтому мы и ставим вопрос: ребята, давайте решим эти вопросы на определенных принципах, которые заложены в Договоре. Мы не требуем ничего лишнего. И главный принцип — это равноправие, равные условия.





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