Лукашенко: мы не решаем через коронавирус никаких политических вопросов



— Сказать, что в Беларуси тишь и блажь, все тихо и спокойно — это глупость полная. Просто мы не паникуем. Мы занимаемся каждый своим делом. Мы не решаем через коронавирус никаких политических вопросов, хоть у нас политический год. Я бы сегодня мог ввести чрезвычайное положение и показать, какой я крутой парень? перед президентскими выборами — что я могу взять все под контроль. Не дай ,ог, чтобы нам реально пришлось жить в такой ситуации, когда придется ограничивать человеку возможность ходить по улицам. Я в эти игры играть не хочу. Мы будем бороться с любой болезнью.

Президент напомнил о том, что своего коронавируса в стране нет и не было, нам его привезли. Он рассказал в том числе и о рабочем визите делегации компании «Марко» в Италию, после чего в Витебске, к которому приковано внимание многих, начали фиксировать случаи заболевания. Часть заболевших уже выздоровела. Глава государства также добавил, что сам на коронавирус не проверялся:

— Я слежу за своим состоянием здоровья. Я не меняю стиль жизни: я и на тренировке, и физических нагрузок добавил. Но сейчас понял: не надо, наверное, когда мы проходим пик вирусных ситуаций, грузить физически организм. Вот и все, обычная, нормальная жизнь.

Александр Лукашенко также обратил внимание на то, что сегодня и его лично, и всю страну обвиняют в том, что мы принимаем недостаточно мер:

— Если бы было так у всех, как в Беларуси, по борьбе с вирусными заболеваниями… И там не забывали, что есть и сердечники, и онкология, и травматология, есть просто пневмония, наверное, у нас не было бы таких проблем. Мы не забываем, что у нас вирусов море.

По словам Президента, в стране единичные случаи смерти от коронавируса:

— Мы еще уточняем по четвертой смерти, был ли там коронавирус.

При этом Александр Лукашенко убежден — смерть человека никогда не спрячешь:

— Я сейчас беру данные с ЗАГС за первый квартал этого года и тех лет. Я хочу сравнить и показать вам, журналистам: вот количество смертей, вот онкология, вот пневмония, а вот коронавирус. … Давайте в целом посмотрим, сколько умерло людей. За два месяца (этого года. — Прим. ред.) у нас отрицательная динамика к уровню прошлого года. При такой пандемии у нас уменьшение смертей, тут не припишешь. Так надо радоваться, что здравоохранение встряхнули — оно начало лучше работать.

Глава государства в беседе вспомнил и рекомендации ВОЗ, которые говорят о том, что бороться с вирусом нужно точечно, что в Беларуси и делается:

— Мы если видим очаг, бросаемся на него и начинаем людей лечить, кто был вокруг, и, главное, этого человека. Никто так в мире не работает: они идут фронтом. Возьмите вот в Италии, или в Москве, или в Ухане: они окружили город, ни въехать, ни выехать — всех в дома заперли. Я их не критикую. Но представь, мы Минск сегодня изолировали и всех загнали по квартирам. Как отреагируют наши белорусы? У нас ситуация не та, чтобы такие меры принимать. И дай бог, чтобы этой ситуации у нас не было.

Президент также добавил, что выступает против того, чтобы закрывать людей в квартирах и вводить карантин. Минск, по его словам, можно «нейтрализовать» за сутки:

— Но во что это обойдется и сколько тогда будет смертей? Мы уже потом будем только выхватывать из квартир людей, которые уже будут «тяжелые», и сразу их на искусственную вентиляцию легких. Поэтому не надо дурью заниматься там, где не надо. Нас всегда учили: надо, чтобы проветренное помещение было, надо свежий воздух, надо у костра посидеть погреться. Бороться надо!

Однако, добавил Александр Лукашенко, если придется «тушить пожар», мы это сделаем, притом гораздо эффективнее, чем нам рекомендуют те же литовцы:

— Президент Науседа… Он озаботился белорусским вирусом! Ты своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов! Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не все дают, не все информируют. Информация простая. У нас около 3000 аппаратов ИВЛ, плюс наркозно-дыхательные можно использовать. Так чего нам сейчас изолировать людей? Людей нужно обезопасить. Врачи должны лечить людей — это мое жесткое требование. Не ходить и закрывать учреждения — это дело власти.

Президент также поднял тему заболевания среди медиков, некоторые из которых в это непростое время беспечно отнеслись к своему здоровью. Случаи заражения врачей действительно были в Витебской области, поэтому туда выезжал министр здравоохранения, председатель Витебского облисполкома также контролировал ситуацию:

— За трое суток взяли под контроль ситуацию. Мне докладывают уже: сегодня на сто человек общая заболеваемость в Витебской области снизилась.

При этом сегодня в целом наблюдается пик вирусных заболеваний, среди которых и некоторые виды гриппа. Александр Лукашенко рассказал, что у первого заразившегося COVID-19 еще и свиной грипп:

— У него был букет! И молодцы врачи, за что я их хвалю сейчас, что они из разных лекарств нашли комбинацию и смогли поставить человека на ноги. Хотя он был в тяжелейшем состоянии.

Он также еще раз напомнил о серьезных мерах на границах по выявлению заболевания, по изолированию контактов различного уровня, иногда медики при этом лишний раз перестраховываются.

— Человеческая жизнь дороже, — резюмировал Глава государства.

Фото: БЕЛТА

