Лукашенко: Беларусь готова вести диалог с Литвой, но без всяких предварительных условий

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– заявил белорусский лидер.Он добавил, что недавно «такой вот луч промелькнул – грязный, но луч»: мол, пусть Лукашенко сделает то-то и то-то, тогда мы будем о чем-то говорить.сказал Президент.Глава государства напомнил, что Беларусь и Литва – это соседи: