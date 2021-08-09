Лукашенко: Беларусь готова вести диалог с Литвой, но без всяких предварительных условий

Беларусь готова вести диалог с Литвой, если литовская сторона не будет выдвигать какие-либо предварительные условия. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с Президентом», отвечая на вопрос участника из Литвы.
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– Если вы хотите, давайте начнем на каком-то уровне вести диалог. Но без всяких предварительных условий. Потому что Беларусь не заслуживает такого разговора, – заявил белорусский лидер.
Он добавил, что недавно «такой вот луч промелькнул – грязный, но луч»: мол, пусть Лукашенко сделает то-то и то-то, тогда мы будем о чем-то говорить.
– Слушайте, вы мне условия не ставьте, вы же знаете, что я не один и не пять лет у власти, – сказал Президент. – Мне уже ставили много условий, разные люди ставили. Вообще-то, можете поставить, если имеете на это право – а вы не имеете права на это. Я не прятал у себя в Беларуси ни боевиков, ни оппозиционеров – они ведь тоже есть в Литве. Я никогда не делал недружественных шагов в отношении Литвы. Ваш президент позвонил мне в прошлом году – слушайте, лучший друг! И что потом произошло? Что с вами случилось?
Глава государства напомнил, что Беларусь и Литва – это соседи:
– Конечно, мы соседи, это определено Богом, и мы жили и будем жить как соседи, мирно и дружно, но когда – зависит сегодня от нас.