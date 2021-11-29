Лукашенко: Беларусь будет и в дальнейшем поддерживать усилия Палестины по мирному развитию

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Государства Палестина Махмуда Аббаса с Международным днем солидарности с палестинским народом. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Беларусь будет и в дальнейшем поддерживать усилия Палестины по мирному развитию. Убежден, что в будущем мы сможем реализовать в полной мере потенциал двустороннего сотрудничества в экономической, политической и других сферах на благо белорусского и палестинского народов", – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Махмуду Аббасу крепкого здоровья, плодотворной деятельности и осуществления всех планов, а жителям Палестины – счастья и благополучия.