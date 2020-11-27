Об этом он заявил, отвечая на вопросы врачей сегодня во время общения с трудовым коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.
– Мы очень серьезно с будущего года изменим систему высшего образования. Основное внимание будет уделено целевому направлению. Ты направил в медуниверситет абитуриента, он учится, ты ему помогаешь, платишь стипендию и забирай его на работу. Тогда, может, меньше будут шататься по улицам, а будут учиться и будут люди, которые за них будут отвечать, – подчеркнул Президент.
Поддержать нужно и студентов из глубинки, в противном случае образование смогут получить только дети «мелких буржуйчиков»:
– Вот это не мое. Мы должны создать равные условия. Но при равных условиях он (студент. – Прим. ред.) должен поехать по распределению. А не то, что папа там пристроил, мама пристроила, я сижу и работаю. И доработаюсь до того, что образовались кланы.
Успешность в профессии предполагает и социальную нагрузку, убежден Глава государства.
– Целевики займут основное место в вузах. Чтоб нам укомплектовать и районные больницы, как это было всегда. Чтобы настоящий врач снизу шел. Пусть в Минске, но снизу. И не под крылом папы и мамы, а за счет своих мозгов, – высказал он уверенность.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1987
Лукашенко анонсировал серьезные изменения в системе высшего образования
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