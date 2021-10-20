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  2. Президент анонсировал придание Боровлянам нового административного статуса

Президент анонсировал придание Боровлянам нового административного статуса

Об этом Президент заявил сегодня во время общения с трудовым коллективом Минской областной клинической больницы. 


– Надо выделять Боровляны из Минского района, делать городом. Административно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это первостепенный вопрос. Мы его уже обсуждали, – отметил Александр Лукашенко.
 
По словам Президента, население Боровлян сопоставимо с некоторыми районами в стране:
 
– Поэтому надо статус ему придавать соответствующий. Как только порядок наведете, тогда я приму соответствующее решение. Неплохой городок у вас, молодцы! Но есть над чем работать.


Фото: БЕЛТА
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