Президент анонсировал придание Боровлянам нового административного статуса

Об этом Президент заявил сегодня во время общения с трудовым коллективом Минской областной клинической больницы.
– Надо выделять Боровляны из Минского района, делать городом. Административно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это первостепенный вопрос. Мы его уже обсуждали, – отметил Александр Лукашенко.
По словам Президента, население Боровлян сопоставимо с некоторыми районами в стране:
– Поэтому надо статус ему придавать соответствующий. Как только порядок наведете, тогда я приму соответствующее решение. Неплохой городок у вас, молодцы! Но есть над чем работать.
Фото: БЕЛТА