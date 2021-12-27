Лукашенко: акция "Наши дети" связывает уже два поколения белорусов

Сегодня во Дворце Республики проходит благотворительный новогодний праздник в рамках акции "Наши дети", на который съехались 2370 ребят со всей страны. Поздравить их с наступающими праздниками приехал и Президент.
Александр Лукашенко обратился к юным зрителям с теплыми словами:
– Мои дорогие друзья! Очень рад видеть вас в этом огромном зале – красивых, нарядных, самое главное – улыбающихся, во Дворце Республики, на Главной елке страны. Мы проводим ее уже более четверти века. И даже самые маленькие зрители первых новогодних спектаклей, возможно, уже сами стали родителями. А кто-то, быть может, привел сюда своего малыша, девочку или мальчика. Эта прекрасная традиция живет.
Глава государства добавил, что благотворительная акция "Наши дети" связывает уже два поколения белорусов:
– Белорусов, которые растут и взрослеют на добрых и красивых историях, рассказанных на этой сцене нашими и вашими любимыми артистами. Для меня как Президента быть здесь – это тоже своего рода подарок. Это возможность на мгновение отвлечься от важных политических дел, иногда не очень приятных, и вместе с вами окунуться в мир детства. Мир, в котором есть сказка, где есть место мечтам и, самое главное, чудесам.
Президент продолжил:
– Я счастлив, что за годы проведения благотворительного проекта "Наши дети" каждый маленький белорус не на словах, а на деле знает, что он бесконечно дорог и нужен своей стране.
Фото: БЕЛТА