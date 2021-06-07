Лугина: предприятия концерна "Беллегпром" активно осваивают китайский рынок

Татьяна Лугина сообщила, что сейчас в Китай поставляется льняная и кожевенная продукция. Что касается других рынков, по ее словам, за 4 месяца года экспортные поставки осуществлялись в 48 стран.Что касается структуры экспорта, то 14 процентов продукции идет в страны ЕС, около 15 процентов – в страны дальней дуги. Все остальное занимает рынок ЕАЭС. При этом, по словам Татьяны Лугиной, поставлена задача эти доли пропорционально выровнять.