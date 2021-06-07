Предприятия концерна "Беллегпром" активно осваивают китайский рынок. Об этом заявила журналистам председатель концерна Татьяна Лугина. По ее словам, этот рынок – один из самых перспективных.
– За 4 месяца года экспорт продукции составил 142 миллиона долларов с темпом роста 115 процентов к аналогичному периоду 2020 года. Что касается структуры экспорта, то 14 процентов продукции идет в страны ЕС, около 15 процентов – в страны дальней дуги. Все остальное занимает рынок ЕАЭС. Для нас перспективный рынок – Китай. Он нам интересен для поставки кожевенных и текстильных товаров. Рынок мы продолжаем осваивать.
Татьяна Лугина сообщила, что сейчас в Китай поставляется льняная и кожевенная продукция. Что касается других рынков, по ее словам, за 4 месяца года экспортные поставки осуществлялись в 48 стран.
– Увеличены поставки в 26 стран. Что касается ассортимента, то рынок дальней дуги и ЕС в основном потребляют продукцию Оршанского льнокомбината. Неплохо в последнее время реализуются швейные изделия.
Что касается структуры экспорта, то 14 процентов продукции идет в страны ЕС, около 15 процентов – в страны дальней дуги. Все остальное занимает рынок ЕАЭС. При этом, по словам Татьяны Лугиной, поставлена задача эти доли пропорционально выровнять.
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Лугина: предприятия концерна "Беллегпром" активно осваивают китайский рынок
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.