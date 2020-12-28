В лучших традициях: топ-10 блюд советского новогоднего стола

До Нового года осталось всего несколько дней – елка наряжена, хлопоты по подготовке распределены на всех членов семьи, и скоро из кухни будет доноситься аромат новогодних блюд. Вопрос – каких? Новый год – теплый и семейный праздник, а в семьях принято следовать традициям. Для многих живущих на постсоветском пространстве это советские новогодние блюда, которые неизменно присутствуют на праздничном столе из года в год, несмотря на новомодные веяния. Согласитесь, ну какой Новый год без оливье? Или селедки под шубой? А заливная рыба, которая не такая уж и «гадость», если приготовить правильно? Орешки со сгущенкой вообще невозможно ни с чем сравнить. И, конечно мандарины, много мандаринов.

Предлагаем вспомнить любимые классические блюда советского периода, которые популярны по сих пор и без которых трудно представить празднование Нового года.

Оливье

• Картофель - 7 штук

• Морковь - 5 штук

• Маринованные огурцы - 6 штук

• Консервированный зеленый горошек - 1 банка

• Яйцо куриное - 6 штук

• Докторская колбаса - 300 г

• Сметана - 100 г

• Майонез - 200 г

• Соль по вкусу

1. Отварить картофель, морковь и яйца.

2. Все нарезать мелкими кубиками.

3. Перемешать и заправить майонезом и сметаной.

Подробный пошаговый рецепт салата

Селедка под шубой



• Картофель - 500 г

• Морковь - 500 г

• Свекла - 500 г

• Яблоко - 2 штуки

• Сельдь - 500 г

• Яйцо куриное - 4 штуки

• Майонез - 200 г

• Соль по вкусу

• Перец черный молотый по вкусу

1. Полкило картошки и полкило моркови очистить и отварить в подсоленной воде до готовности, охладить и нарезать аккуратными мелкими кубиками.

2. Отварить свеклу до готовности или воспользоваться уже готовой вареной, продающейся в магазинах; натереть свеклу на средней терке.

3. Два крупных яблока очистить от кожицы, удалить семечки и сердцевину и нарезать аккуратными мелкими кубиками.

4. Филе сельди избавить от костей, если они в нем остались после фабричной обработки, и нарезать аккуратными мелкими кубиками.

5. Четыре крупных яйца отварить вкрутую, охладить и натереть на средней терке, предварительно очистив от скорлупы.

6. Все компоненты по отдельности перемешать с небольшим количеством майонеза, посолить, поперчить по вкусу.

7. Выложить слоями – сначала картошку с майонезом, потом морковь с майонезом, затем яблоко с майонезом, следом яйца с майонезом, потом селедку и, наконец, свеклу с майонезом. Дать настояться в холодильнике час и подавать с нарезанным зеленым луком.

Подробный пошаговый рецепт салата

Мимоза

• Майонез - 200 г

• Зеленый лук - 1 пучок

• Сыр - 100 г

• Морковь - 2 штуки

• Лук репчатый - 1 штука

• Яйцо куриное - 3 штуки

• Рыбные консервы - 1 банка

1. Содержимое банки рыбных консервов размять и выложить на плоское блюдо. Покрыть этот слой майонезом.

2. Затем положить слой мелко нарубленного репчатого лука, затем вновь майонез.

3. Следом слой мелко нарубленных яиц, снова майонез.

4. Потом слой натертой на крупной терке вареной моркови, и вновь слой майонеза.

5. Сверху украсить салат тертым на мелкой терке сыром и мелко порубленным зеленым луком. Этот салат должен часа полтора постоять в холодильнике. После этого он становится очень нежным. Раскладывать его надо, как торт, захватывая все слои.

Подробный пошаговый рецепт салата

Запеченная курица

• Курица - 1 штука

• Лимонный сок - 3 столовые ложки

• Чеснок - 1 головка

• Соль - 1 столовая ложка

• Сливочное масло - 3 столовые ложки

• Базилик по вкусу

1. Выжать сок половины лимона (для того чтобы лимон выделил больше сока, его можно поместить в микроволновку на 10 секунд при максимальной мощности).

2. Смешиваем размягченное сливочное масло, базилик, лимонный сок и распределяем между кожицей и филе.

3. Натираем тушку смесью растертого чеснока и соли. Заворачиваем в пакет и отправляем в холодильник на 2–4 часа.

4. Вынимаем птицу, половинку лимона кладем во внутрь тушки и связываем ножки, также можно привязать крылышки к тушке, чтобы они не пригорели.

5. Запекаем курицу при 180 градусах около часа.

Подробный пошаговый рецепт курицы



Судак заливной

• Судак - 1 кг

• Желатин - 1,5 столовые ложки

• Лук - 1 штука

• Морковь - 1 штука

• Лимон - 1 штука

• Корень петрушки - 1 штука

• Лавровый лист - 2 штуки

• Веточка петрушки - 4 штуки

• Соль по вкусу

1. Судака почистите, выпотрошите, отделите голову и хвост, а мясо порежьте порционными кусочками.

2. В кастрюлю сложите голову и хвост, корень петрушки, луковицу и морковь, а затем залейте продукты 1,2 л воды. Варите в течение получаса.

3. Добавьте в бульон соль, лавровый лист и порезанную рыбу. Варите 15 минут, а затем достаньте куски рыбы и процедите бульон.

4. Желатин замочите в 2/3 стакана рыбного бульона. Когда желатин набухнет, смешайте его с бульоном.

5. Кусочки судака разложите в форме, украсьте нарезанной вареной морковью, лимоном, зеленью петрушки. Залейте желе в формы и уберите заливное в холодное место.

Подробный пошаговый рецепт судака

Котлеты по-киевски

• Сливочное масло - 140 г

• Курица - 1,2 кг

• Петрушка - 20 г

• Соль - ½ чайной ложки

• Яйцо куриное - 2 штуки

• Молоко - 100 мл

• Пшеничная мука - 60 г

• Панировочные сухари - 140 г

• Растительное масло - 300 мл

1. Курицу разделать так, чтобы получить два филе грудки вместе с плечевой костью на ножке. Снять кожу. Филе положить внутренней стороной вверх, надрезать от середины вдоль в обе стороны, положить половинки так, чтобы поместилась начинка, и аккуратно отбить. Белые сухожилия подрезать, чтобы котлеты не съежились.

2. В миске смешать нашинкованную петрушку, масло и соль, тщательно перемешать до получения однородной массы. Разделить смесь на две части, придать форму и убрать на 3–5 минут в морозилку. Затем положить на филе и плотно завернуть котлету, снова убрать в морозилку на 3–5 минут.

3. В миске соединить яйца и молоко и взбить. Котлеты обвалять в муке, затем в смеси. Затем обвалять в панировке, затем в смеси, затем снова в панировке. Аккуратно примять.

4. В емкость для фритюра налить масло и разогреть до 200 градусов. Поджарить котлеты во фритюре до золотистой корочки (примерно 5 минут), затем довести до готовности в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут. Перед подачей на стол промокнуть салфеткой.

Подробный пошаговый рецепт котлет



Мясо по-французски

• Мясо - 500 г

• Лук репчатый - 1 головка

• Сыр - 100 г

• Майонез по вкусу

• Соль по вкусу

• Перец черный молотый по вкусу

1. Мясо нарезать на стейки (не очень толстые). Приготовить фольгу. Отрезать кусочки достаточного размера, чтобы мясо можно было завернуть целиком. Посолить и поперчить с двух сторон и по бокам. Разогреть духовку.

2. Взять лук, очистить и нарезать кружочками. Положить его на мясо. Натереть сыр на терке и выложить на лук. Сверху – майонез. Закутать мясо в фольгу так, чтобы при приготовлении в духовке не протекал сок.

3. В разогретой до 200 градусов духовке готовить приблизительно в течение одного часа.

Подробный пошаговый рецепт мяса



Печеночный торт

• Куриная печень - 600 г

• Яйцо куриное - 1 штука

• Сметана - 100 г

• Пшеничная мука - ½ стакана

• Чеснок - 2 зубчика

• Морковь - 3 штуки

• Лук репчатый - 3 головки

• Укроп по вкусу

• Майонез - 150 г

• Соль по вкусу

• Перец черный молотый по вкусу

1. Готовим тесто для печеночных блинчиков. В блендере смешиваем печень, яйцо, сметану, муку, соль, перец. Из полученного теста готовим на сковороде блинчики, обжаривая с двух сторон.

2. Готовим начинку: лук мелко режем, морковь натираем крупно на терке, пассеруем ингредиенты.

3. Зелень мелко нарезаем. Чеснок пропускаем через пресс и добавляем к майонезу.

4. Формируем торт. Укладываем блинчик, смазываем немного майонезом, выкладываем морковь с луком, посыпаем зеленью. И таким образом выкладываем торт. Сверху – морковь и зелень.

Подробный пошаговый рецепт торта



Грузди со сметаной



• Соленые грузди - 400 гр

• Лук - 2 штуки

• Сметана - 300 гр

1. Грибы нарезать кусочками.

2. Лик нарезать полукольцами.

3. Смешать грибы с луком, добавить сметану.

Подробный пошаговый рецепт салата



Орешки со сгущенкой

• Сливочное масло - 200 г

• Пшеничная мука - 3 стакана

• Уксус - 1 столовая ложка

• Сахар - 3 чайные ложки

• Сода - ½ чайной ложки

• Сгущенное молоко - 1 банка

• Сметана - 5 чайных ложек

• Яйцо куриное - 2 штуки

1. Растопить сливочное масло.

2. Отдельно взбить яйца и растереть сахар.

3. Перемешать масло с яйцами, соду погасить уксусом и добавить в яичную массу.

4. Добавить муку и замесить тесто.

5. Разделить тесто на маленькие шарики (примерно как половинка ореха).

6. Форму для орешков смазать небольшим количеством растительного масла, нагреть на огне с двух сторон. Выложить шарики теста, форму закрыть, крепко прижав руками. Поместить на огонь, продолжая крепко сжимать первые несколько секунд, выпекать до подрумянивания. Форму перевернуть и выпекать с другой стороны также до золотистого цвета. Форму снять с огня, вытащить половинки орешков, дать им остыть.

7. Получившиеся формочки наполнить сгущенкой.

Подробный пошаговый рецепт орешков







Вкусного Вам Нового года!





Еще больше рецептов Вы найдете здесь