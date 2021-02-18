Лучшего лесничего Беларуси наградили сегодня в Минске

Лучшего лесничего Беларуси по итогам 2020 года наградили сегодня в Минске на заседании итоговой коллегии Минлесхоза. Напомним, в этот раз им стал лесничий Высоковского лесничества Брестского лесхоза Владимир Жолнерчик. В отрасли он трудится уже 38 лет, из них лесничим – 28 лет.

Сам победитель скромно замечает, что это награда всему коллективу.

– В фойе нашего лесхоза висит хороший лозунг: «Вместе мы – сила». Заслуга руководителя любого звена – умение создать коллектив, воспитать его и направить в нужное русло. И у самого чтобы была искорка в душе. А лес будет всегда. Мы садим его больше, чем вырубаем. Нагрузка на одного лесника у нас – тысяча гектаров леса. Так что работы хватает каждому из девяти лесников. Вообще же, работы нет у того, кто ничего не делает, – философски замечает Владимир Жолнерчик.

Награждая лучшего лесничего, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа заметил, что победителя можно по праву назвать и отцом года: директора Барановичского и Пружанского лесхозов – его сыновья. Начинали с мастеров леса в лесничестве Жолнерчика. Замечаний, бывало, получали даже больше, чем другие подчиненные.

– Говорят, плох тот ученик, который не превзошел учителя. Я, может, более консервативный, ждал, пока дети вырастут. Выросли незаметно, как-то само собой получилось, что они выбрали лесное хозяйство. Я же родился и вырос в лесу и не рассматривал другого варианта, кем быть, – рассказывает Жолнерчик.

Вообще же, вспоминает лучший лесничий 2020 года, жизнь его деда тоже была связана с лесом.

Кстати, лучшего лесничего выбирают ежегодно. Сначала передовика определяют в каждой области, затем шесть кандидатур проходят в республиканский тур. Претенденты-финалисты оцениваются по 20 различным показателям. Среди них – выполнение работ по лесовосстановлению и лесоразведению, заготовка семян лесных растений, проведение рубок ухода, борьба с лесными пожарами и браконьерством и многое другое. Не остаются без внимания деловые и профессиональные качества конкурсантов, а также их стаж работы в системе Минлесхоза и непосредственно лесничим.

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