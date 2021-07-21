Французский модный дом Louis Vuitton выпустил лукбук с аксессуарами из новой коллекции Menswear AW’22, которую креативный директор бренда показал еще зимой в Париже.
В линейке представлены цепи из толстых и цветных звеньев, браслеты, подвески в виде армейского жетона, колье с мелкими бусинами и фрагментами монограммы бренда, а также кольца с выгравированными узорами.
Кроме того, в коллекции представлены различные модели солнцезащитных очков с металлическими цепочками.
Фото: louisvuitton.com
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Louis Vuitton представил аксессуары из новой мужской осенне-зимней коллекции
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