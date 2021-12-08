Локдаун в Австрии закончится 11 декабря

Правительство Австрии решило отменить действие общенационального локдауна с 12 декабря, но не для всех. Об этом сообщил сегодня глава минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн по результатам заседания с главами австрийских регионов и медицинскими экспертами, пишет ТАСС.
– Общий локдаун для привитых и переболевших завершится 11 декабря. Но будут другие меры, – заявил Мюкштайн во время пресс-конференции в Вене.
Он также пояснил, что с 12 декабря локдаун продолжится для невакцинированных жителей. Сфере общественного питания будет разрешено работать только до 23:00. Ночные увеселительные заведения работать не будут, разрешено будет открыться отелям.
Как объяснил канцлер Австрии Карл Нехаммер, эпидобстановка в стране стабилизуется. Однако для того, чтобы еще больше снизить рост заболеваемости, карантин для непривитых будет продолжен.