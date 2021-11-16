Локальные бои идут на армяно-азербайджанской границе

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в Сюникской области остается крайне напряженной. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на военные ведомства двух стран.
"По состоянию на 14:30 (13:30 по минскому времени) ситуация на восточной границе Армении остается напряженной. Происходят локальные бои, в ходе которых противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предпринимает ответные действия", - говорится в сообщении Минобороны Армении. В ведомстве добавили, что Вооруженные силы Армении контролируют ситуацию.
В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении позиций армии республики у границы двух стран.
"С 16:15 (15:15) 15 ноября до 04:30 (03:30) 16 ноября подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенных пунктов Азизли, Зеркенд, Ашагы Шорджа, Дяря, Гёйсу и Пембек Басаркечярского района, Чинарлы, Мосесгех, Юхары Мехраб, Айгепар и Гулалы Шемшеддинского района, а также населенного пункта Джиль Чемберекского района подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа, Бармагбине Кельбаджарского района, Галакенд, Дарйурд, Новоивановка, Гаравелилер Гедабекского района, Агбулаг, Агдам, Гаралар, Гоша, Коханеби, Хаджаллы, Алибейли, Эсрик Джырдахан Товузского района и Кёхнегышлаг Агстафинского района. Оперативная обстановка контролируется Вооруженными силами Азербайджана", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.
Напомним, ситуация на границе двух стран остается неспокойной с 12 мая.
Фото: РИА Новости