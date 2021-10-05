Литва может столкнуться с дефицитом товаров на фоне нехватки грузоперевозчиков

Литве на фоне нехватки грузоперевозчиков в скором времени может грозить дефицит некоторых товаров, как это ранее было в Великобритании. С подобным прогнозом выступила Литовская ассоциация перевозчиков Linava, передает Delfi.
Глава ассоциации Зенонас Буйвидас отметил, что последний год стал очень тяжелым для транспортного сектора. Сложившаяся в настоящее время ситуация не критическая, а экстремальная из-за дефицита водителей грузовых транспортных средств.
– Нехватка профессиональных водителей все больше мешает слаженной работе компаний. Перевозчики опаздывают с доставками товаров, поэтому платят пеню и штрафы, с ними часто расторгают договоры. Между тем тягачи все чаще стоят без работы, а бизнес должен выплачивать кредиты банкам. И это не все. Ситуация накаляется с каждым днем. Мы не исключаем возможности британского сценария, когда возникнут проблемы с доставкой некоторых товаров, хотя некоторые сбои наблюдаются уже сейчас, – обратил внимание Зенонас Буйвидас.
Кроме того, он добавил, что возникшая проблема стала серьезнее после того, как министр социальной защиты и труда Моника Навицкене не выделила дополнительные 15 тыс. квот для найма водителей из третьих стран.
По словам вице-президента ассоциации перевозчиков Linava Витаса Бучинскаса, не все литовские ведомства осознают масштаб проблемы, которая возникла у грузоперевозчиков.
– Наш сектор сейчас как никогда нуждается в помощи со стороны власти, нужно, чтобы прислушались к нашим проблемам, нужно понимание, что не надо разваливать созданное за время независимости. Транспортный сектор – не только одна из самых сильных отраслей промышленности нашей страны. Он выделяет Литву на фоне других стран. Поэтому правительство должно нас услышать и говорить с нами, – уточнил Витас Бучинскас.
Он также добавил, что премьер-министр Ингрида Шимоните могла бы приостановить перевод этого бизнеса в иные страны, например в Польшу, Бельгию, Голландию, Германию, где складываются более благоприятные условия.