Литва может столкнуться с дефицитом товаров на фоне нехватки грузоперевозчиков

Глава ассоциации Зенонас Буйвидас отметил, что последний год стал очень тяжелым для транспортного сектора. Сложившаяся в настоящее время ситуация не критическая, а экстремальная из-за дефицита водителей грузовых транспортных средств.– обратил внимание Зенонас Буйвидас.Кроме того, он добавил, что возникшая проблема стала серьезнее после того, как министр социальной защиты и труда Моника Навицкене не выделила дополнительные 15 тыс. квот для найма водителей из третьих стран.По словам вице-президента ассоциации перевозчиков Linava Витаса Бучинскаса, не все литовские ведомства осознают масштаб проблемы, которая возникла у грузоперевозчиков.– уточнил Витас Бучинскас.Он также добавил, что премьер-министр Ингрида Шимоните могла бы приостановить перевод этого бизнеса в иные страны, например в Польшу, Бельгию, Голландию, Германию, где складываются более благоприятные условия.