Литовский пункт пропуска «Лаворишкес» возобновляет работу

По информации литовской стороны, пункт пропуска «Лаворишкес» (сопредельный белорусский – «Котловка») возвращается в рабочий режим работы с полуночи вторника 4 августа, однако для иностранцев, как и на других литовских погранпереходах, здесь будет действовать запрет на въезд в страну. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете.





Сейчас въезд в Литву разрешен гражданам, прибывшим из стран, внесенных в руководством Литвы в соответствующий список; с видом на жительство в Литве;

по национальной визе, выданной в Литве (с целью работы/бизнеса/учебы); членам семьи граждан Литвы и иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Литве (родители, дети, супруги, опекуны);

- дальнобойщикам и членам экипажей литовских грузоперевозчиков;

- специалистам сферы здравоохранения (для оказания профильных услуг);

- спортсменам (с разрешения министра просвещения, науки и спорта Литвы для подготовки к соревнованиям);

- деятелям искусств (с разрешения министра культуры Литвы для участия в профильных мероприятиях), а также обслуживающего их персонала;

- журналистам (с разрешения министра иностранных дел Литвы);

- консульским и дипломатическим работникам, а также членам семей;

- служащим в частях НАТО и стран альянса, обслуживающего их персонала и членам семей;

- лицам, следующим по территории Литвы транзитом (в государство своего проживания / при наличии мотивированного ходатайства иностранного государства / граждане России в Калининградскую область – только через железнодорожный пункт пропуска «Кена» (с белорусской стороны – «Гудогай»).