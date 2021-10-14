Литовский депутат рассказал о незаконных действиях властей в отношении мигрантов

Депутат сейма Литвы от партии «Союз крестьян и зеленых Литвы» Дайнюс Гайжаускас рассказал о незаконных действиях властей прибалтийской страны в отношении мигрантов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Дайнюс Гайжаускас отметил, что выступает за укрепление, защиту и закрытие государственной границы. Однако принудительная высылка мигрантов не соответствует никаким законам.
"Было четко сказано, что пробравшиеся на территорию Литвы мигранты отвозятся на границу и им приказывается вернуться на территорию Беларуси. Это уже не отталкивание от границы, когда потенциальных нарушителей границы удерживают от незаконного пересечения границы", – обратил внимание политик.