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  2. Литовский депутат рассказал о незаконных действиях властей в отношении мигрантов

Литовский депутат рассказал о незаконных действиях властей в отношении мигрантов

Депутат сейма Литвы от партии «Союз крестьян и зеленых Литвы» Дайнюс Гайжаускас рассказал о незаконных действиях властей прибалтийской страны в отношении мигрантов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.


Дайнюс Гайжаускас отметил, что выступает за укрепление, защиту и закрытие государственной границы. Однако принудительная высылка мигрантов не соответствует никаким законам.

"Было четко сказано, что пробравшиеся на территорию Литвы мигранты отвозятся на границу и им приказывается вернуться на территорию Беларуси. Это уже не отталкивание от границы, когда потенциальных нарушителей границы удерживают от незаконного пересечения границы", –  обратил внимание политик.
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Фото: РЕЙТЕР
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