Лисы появились на улицах Петербурга из-за холодов

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Считается, что в город их привлекли запахи пищи, бытовых отходов или даже мышевидные грызуны. Они не представляют опасности для людей, так как голод – признак отсутствия бешенства у животного.– сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.Начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию города Николай Ахматович подчеркнул, что отличить здоровую лису от бешеной можно по ее поведению. Здоровое животное будет скрываться от человека, оно не будет первым проявлять агрессию, но и не станет ластиться. В то же время бешеное животное не ест и не пьет.По данным комитета, в окрестностях Петербурга обитает примерно сотня лис.– сказал Ахматович.Специалисты ежегодно размещают в местах обитания диких животных прикормку с вакциной от бешенства, и в течение 2020 года вакцины размещались регулярно у мест обитания лисиц. Николай Ахматович отметил, что за последние годы в Петербурге не было пациентов с бешенством.