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Лисы появились на улицах Петербурга из-за холодов

Из-за сильных морозов животные появились на городских улицах – они пришли туда в поисках пищи, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Считается, что в город их привлекли запахи пищи, бытовых отходов или даже мышевидные грызуны. Они не представляют опасности для людей, так как голод – признак отсутствия бешенства у животного. 

– С наступлением холодов жители Петербурга стали замечать диких животных на улицах. Но ведь лисица – дикое животное: не стоит кормить или привлекать к себе внимание зверя, это может напугать его и спровоцировать агрессивное поведение, – сообщили в пресс-службе администрации губернатора города. 

Начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию города Николай Ахматович подчеркнул, что отличить здоровую лису от бешеной можно по ее поведению. Здоровое животное будет скрываться от человека, оно не будет первым проявлять агрессию, но и не станет ластиться. В то же время бешеное животное не ест и не пьет. 

По данным комитета, в окрестностях Петербурга обитает примерно сотня лис.

– Естественно, они будут время от времени выходить к людным местам в поисках еды, потому что их места обитания неразрывно связаны с городской территорией. Понятно, что они селятся в местах, где практически не появляются люди, но в поисках пищи могут отправляться в город, – сказал Ахматович.

Специалисты ежегодно размещают в местах обитания диких животных прикормку с вакциной от бешенства, и в течение 2020 года вакцины размещались регулярно у мест обитания лисиц. Николай Ахматович отметил, что за последние годы в Петербурге не было пациентов с бешенством. 
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