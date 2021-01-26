Об этом председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович заявил журналистам во время посещения Минской центральной районной больницы, где в выездном режиме проходило рассмотрение обращения одной из жительниц района:
– Все обращения мы разбираем тщательно, реагируем в индивидуальном порядке. Многие вопросы, которые приходят в Совет Республики, находятся на контроле лично у его председателя Натальи Кочановой, которую мы информируем о том, как та или иная проблема решается на местах. Это делается во благо наших людей. Для того, чтобы имидж нашей власти у них сегодня был на высоком уровне.
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Лискович: в прошлом году в Совет Республики поступило более трех тысяч обращений
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Фото: Алексей МАТЮШ