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  2. Лискович: ежедневно для беженцев в ТЛЦ работают две автолавки

Лискович: ежедневно для беженцев в ТЛЦ работают две автолавки

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович пояснил, что продукты для жителей ТЛЦ стоят не дороже, чем для наших граждан в любой торговой сети страны.


– Ежедневно работают две автолавки. А иногда приезжают по три-четыре, чтобы продать желающим товары народного потребления. Цены не завышены. Напоминаем и о том, что продукты, особенно скоропортящиеся, хранить и употреблять не стоит. Доносим информацию специальными голосовыми сообщениями на трех языках. 

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Фото: Алексей БИБИКОВ
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