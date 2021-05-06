Линевич: конечный результат работы предприятия – это достойный уровень заработной платы в коллективе

Юлия Терещенко из Витебска выразила признательность Анатолию Константиновичу за его работу. После ее предыдущего обращения в дом вернулось семейное старинное пианино, которое было изъято по описи у хозяина квартиры, которую она снимала ранее.Всего к помощнику Президента Беларуси обратилось восемь человек. Майя Подгайская из Поставского района подняла проблему оптимизации школ. Карина Енина из Витебска интересовалась, как можно решить вопрос присутствия родителей на выпускном утреннике в детсаду. Валерий Споткай из Витебского района обратил внимание на качество дорог в деревне. Несколько обращений были повторные, требующие больше времени для их решения. Но все они находятся на контроле и обязательно будут рассмотрены, отметил Анатолий Линевич и дал положительную оценку работе с обращениями граждан именно в Витебском райисполкоме.Также в сегодняшнем графике помощника Президента Беларуси – участие в работе комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Этот вопрос находится на контроле в Администрации Президента, подчеркнул Анатолий Константинович:После каждого приема граждан помощник Президента выезжает на встречи с коллективами организаций района, чтобы оценить обстановку, пообщаться с работниками, услышать, что их волнует, дать возможность каждому обратиться непосредственно к чиновнику любого уровня в решении своих проблем, как бытовых, так и любых других.