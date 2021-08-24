Лидеры стран G7 на саммите обсудят вопрос признания "Талибана"

Источники, на которые ссылает CNN, рассказали телекомпании, что инициатором обсуждения стал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Британский премьер отмечает, что страны "семерки" обязаны выработать единый подход к талибам, поскольку это помогло бы утвердить план признания новых властей Афганистана.Принятое решение по вопросу признания "Талибана", согласно информации CNN, могло бы быть использовано в качестве рычага давления на "Талибан" с целью принудить его к соблюдению прав человека.Кроме того, во время саммита обсудят возможность применения против движения экономических санкций и приостановки международной помощи. Как сообщалось до этого, в числе основных на саммите значится тема возможного продления сроков вывода американских войск из Афганистана. Отмечается, что в Пентагоне рассчитывают на то, что глава США придет к окончательному решению по данному вопросу уже сегодня.