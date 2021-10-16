Лидер Компартии: белорусской оппозиции - содержанцам западных спецслужб - всегда будет выгодна многопартийность

Так называемой белорусской оппозиции, а по сути содержанцам западных спецслужб, всегда будет выгодна многопартийность, для них это огромные новые возможности для легальной работы. Об этом сегодня на V (октябрьском) совместном пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси и Центрального комитета ОО «Лига коммунистической молодежи» заявил первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол.





Затронув понятие многопартийности и ее необходимости, руководитель КПБ заметил:

- На мой взгляд, она сегодня не нужна как самоцель. К сожалению, фиктивная многопартийность в странах СНГ, и даже в России - это средство, чтобы «легализовать» заранее спущенное сверху решение, в первую очередь - экономические.





Алексей Сокол напомнил:

- В белорусской новейшей истории уже был прецедент, когда парламент пытался парализовать деятельность Президента и устроил конституционный кризис. И в этом ключе так называемой белорусской оппозиции, а по сути содержанцам западных спецслужб, всегда будет выгодна многопартийность, для них это огромные новые возможности для легальной работы… Поэтому считаю, что в вопросах многопартийности, изменения политической системы, создания каких-то новых партий пример надо брать не с наших соседей, таких, как Польша, Литва и даже Россия, а с Китайской Народной Республики и Компартии Китая, которая недавно отметила свое столетие.





Первый секретарь ЦК КПБ пояснил:

- Как сегодня на практике происходит ограбление общенародной собственности? Как правило, предприятиям устраивают период ложного банкротства, а потом передачу под иностранные «инвестпроекты». Это касается в основном тех сфер, которые работают с добычей полезных ископаемых, сырьем, нефтепереработкой, энергетикой. Вторая часть предприятий, которая конкурирует по западным товарным группам (машиностроение, электроника и иные), просто режется на металл, освобождая рынок для западных товаров. И, что главное, такая «приватизация» пробивает огромную брешь в бюджете, куда эти предприятия ранее платили налоги.





А значит, падает социальная сфера, и человеку становится вообще не понятно, зачем ему такое государство и такая власть, которая ничего не обеспечивает, ничего не гарантирует, не учит и не лечит. Зато в таком государства будет 10-15 партий в парламенте, горлопаны, певцы, актеры и популисты, чтобы отвлекать население от передела собственности. Такая «многопартийность» никак не соответствует ни ленинским принципам партийности, ни принципу социальной справедливости, который является основополагающим в ментальности белорусов.