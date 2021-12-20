Lexus раскрыл дизайн электрокроссовера RZ 450e

К концу нынешнего десятилетия корпорация Toyota Motor планирует продавать по всему миру около 30 электромобилей. 17 из них президент Акио Тойода недавно представил в виде концептов разной степени готовности, в том числе и Lexus RZ 450e.Lexus по-прежнему хранит подробную информацию в секрете, но стало понятно, что новое транспортное средство получит уникальные черты, по которым кроссовер можно будет отличить от Toyota bZ4X и Subaru Solterra. У электрокара линии крыши смотрятся более эффектно благодаря затемненным задним стойкам, крышу венчают два необычных аэродинамических «плавника», а на корме расположен задний фонарь, растянувшийся во всю ширину кузова.Автомобиль сохранил фирменные L-образные ходовые огни, а также заглушку радиаторной решетки в характерной стилистике марки. При этом зарядный порт у всех трех электромобилей находится в одном и том же месте.Фотографий интерьера пока нет, так же как и технических подробностей. Ранее сообщалось, что модель уже находится на финальной стадии разработки и даже в базовой комплектации будет полноприводной, с фирменной системой распределения тяги Direct4. Технические характеристики RZ должны быть куда более впечатляющими, чем у полноприводной версии Toyota bZ4X, которая развивает 218 л. с. и крутящий момент в 336 Нм, а запас хода составляет 450 км. Длина родственной Toyota составляет 4690 мм. А концепт Lexus LF-Z, который лег в основу нового RZ, был длиной 4880 мм. Полноценный дебют Lexus RZ 450e ожидается в течение 2022 года.Фото: скриншот видео