Лето в Беларуси: Лепельское озеро и город Лепель сняли с дрона

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Живописный водоем находится на севере Беларуси в Витебской области. Озеро занимает третье место по протяженности береговой линии, площадь – 10,2 км², средняя глубина – 7 метров. На южной стороне озера расположен город Лепель. В основе названий озера и города лежит белорусское слово «лепей», что значит лучший, красивейший. В Лепеле проживает 18 000 человек, красивые достопримечательности рассказывают историю города. Когда-то Лепель был важным транспортным узлом, располагаясь на пути «из варяг в греки». Лепельское озеро периодически зарыбляется, рыбаки здесь могут выудить сазана, карпа, серебряного карася. Берега водоема в основном низкие и песчаные, во время курортного сезона здесь много отдыхающих. Витебская область – это озерный край, здесь многие города и поселки расположены на берегах озер.