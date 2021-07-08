Летние террасы заведений общепита в Москве не планируют вводить систему QR-кодов до 1 августа. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на блог мэра Москвы Сергея Собянина.
– Чтобы отдохнуть на террасе, гостям по-прежнему не нужно будет предъявлять QR-коды. Такое правило будет действовать по 1 августа включительно. Его поддерживают рестораны, туристическая инфраструктура и в целом горожане, которые еще не успели вакцинироваться, – пояснил Собянин.
Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате с 28 июня в российской столице стал бессрочным правилом. Рестораны и кафе могут принимать только привившихся от коронавирусом, переболевших за последние 6 месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный три дня.
Фото: ТАСС
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Летние веранды в Москве будут работать без системы QR-кодов до 1 августа
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