Летнее аэровидео: Осиповичское водохранилище сняли с дрона

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Осиповичское водохранилище сняли с высоты птичьего полета. Посмотрите новое аэровидео от Павла Кузьмина и Елены Русиновой. Рукотворное озеро находится на территории Осиповичского района Могилевской области. Площадь искусственного водоема – 11,9 км2, максимальная глубина – 8,5 м. Озеро было образовано в 1953 году в нижнем течении реки Свислочь для Осиповичской ГЭС. Водохранилище также служит для развития рыбоводства в рыбхозе «Свислочь». В 6 км на юго-запад от водохранилища стоит город Осиповичи, проживает здесь около 30 000 человек. Свежий воздух, чистота и спокойствие белорусской природы привлекают туристов из соседних стран.