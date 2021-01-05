Лесхозы подарили школам и садикам на периферии более 730 новогодних деревьев

Фото

БЕЛТА

и носит иллюстративный характер

Благотворительная кампания по передаче елочек и сосен учреждениям образования проводится по инициативе Минлесхоза второй год подряд. Ее цель – поддержать школы и сады, расположенные в небольших населенных пунктах, преимущественно в деревнях и горпоселках. А также – в райцентрах. В конце 2019-го туда передали более 650 живых атрибутов праздника. В этот раз желающих было больше.Чтобы бесплатно получить елочку или сосну, учреждениям образования достаточно было обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Активнее других этой возможностью пользовались школы и сады, расположенные в небольших населенных пунктах Минской и Гомельской областей. Там им передали 151 и 145 новогодних деревьев соответственно. Школы и садики Брестской области получили в подарок 131 ель, Витебской – 121, Могилевской – 101, Гродненской – 85 символов праздника. Общее число подаренных новогодних деревьев составило 734 штуки, подвела итог пресс-секретарь министерства Анастасия Докучаева.– обратили внимание на нового участника акции в Минлесхозе.