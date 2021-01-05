Лепельчанин перевел интернет-мошенникам 7,5 тыс. рублей

Звонок через мессенджер поступил ему в выходной день. Мошенники работали по классической отработанной схеме, пугая потенциальную жертву финансовыми неприятностями и угрозами внешних атак на его счет. Лепельчанин отреагировал правильно: прервал разговор и заблокировал карту. Затем, уверенный в своей безопасности, мужчина завел в банке новую карту, где разместил свои сбережения, и даже успел снять с нее 1 тыс. рублей.Спустя некоторое время ему вновь стали звонить неизвестные. На этот раз злоумышленникам удалось добиться желанной цели. По указанию анонимного собеседника лепельчанин вернул снятую наличность на карту, а затем перевел все деньги – около 7,5 тыс. рублей – на указанный мошенниками счет.Осознав, что стал жертвой интернет-махинаций, мужчина обратился в милицию. Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело.