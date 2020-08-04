Об этом, комментируя итоги Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию, заявил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц:
– Эмоции от Послания невозможно передать, их надо чувствовать. Президент, выступая за трибуной, излил свою душу. В свою душу он за 25 лет собрал все то, что у него сегодня болит. Он рассказывал о настоящей Беларуси, о том, какие опасности существуют у нашего государства, у нашего народа. Что надо быть единым целым в нашем государстве и ничего не делить. Мы живем в чистой, свободной стране. И все это необходимо сохранить для наших детей, наших потомков. И ни в коем случае не надо поддаваться каким-то паническим настроениям! Наша задача сегодня – объединиться и защитить свою страну!
Опубликовано:
460
Леонид Заяц: наша задача сегодня – объединиться и защитить свою страну
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ