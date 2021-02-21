На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке разыгран последний комплект наград. Золото мужской гонки с массовым стартом на 15 километров завоевал Стурла Холм Легрейд, для которого эта медаль стала четвертой на этом ЧМ, причем все они высшей пробы. Ранее он поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета по итогам смешанной и классической эстафет, а также индивидуальной гонки.
Стоит сказать, что для норвежца, хоть он и идет на второй строке в общем зачете Кубка мира, предыдущие масс-старты сезона сложились не лучшим образом (6-е, 12-е и 14-е места). Но сегодня Стурла Холм Легрейд был просто неудержим. Допустил всего одну ошибку на стрельбище, показал отличный лыжный ход и выиграл с итоговым временем – 36 минут 27,2 секунды.
Серебро досталось еще одному норвежцу Йоханнесу Дале, при двух промахах уступившему соотечественнику 10,2 секунды.
А третьим стал Кентен Фийон-Майе из Франции, который тоже допустил две ошибки при стрельбе и отстал от Легрейда на 12,8 секунды.
Отметим, что лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Тиннес Бё сегодня был привычно очень быстр на трассе. Но при этом неудачно стрелял (5 промахов), из-за чего занял низкое для себя седьмое место.
Белорусские стреляющие лыжники в масс-старте участия не принимали.
В неофициальном медальном зачете ЧМ более чем уверенную победу одержала команда Норвегии, на счету которой 14 наград (7 золотых, 3 серебряные, 4 бронзовые). Помимо норвежцев, медали мирового первенства брали еще только восемь команд, среди которых и белорусская. Бронзу по итогам женского спринта на 7,5 километра завоевала Анна Сола.
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Легрейд выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону в Поклюке
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Фото: РЕЙТЕР