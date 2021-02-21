Легрейд выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону в Поклюке

Стоит сказать, что для норвежца, хоть он и идет на второй строке в общем зачете Кубка мира, предыдущие масс-старты сезона сложились не лучшим образом (6-е, 12-е и 14-е места). Но сегодня Стурла Холм Легрейд был просто неудержим. Допустил всего одну ошибку на стрельбище, показал отличный лыжный ход и выиграл с итоговым временем – 36 минут 27,2 секунды.Серебро досталось еще одному норвежцу Йоханнесу Дале, при двух промахах уступившему соотечественнику 10,2 секунды.А третьим стал Кентен Фийон-Майе из Франции, который тоже допустил две ошибки при стрельбе и отстал от Легрейда на 12,8 секунды.Отметим, что лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Тиннес Бё сегодня был привычно очень быстр на трассе. Но при этом неудачно стрелял (5 промахов), из-за чего занял низкое для себя седьмое место.Белорусские стреляющие лыжники в масс-старте участия не принимали.В неофициальном медальном зачете ЧМ более чем уверенную победу одержала команда Норвегии, на счету которой 14 наград (7 золотых, 3 серебряные, 4 бронзовые). Помимо норвежцев, медали мирового первенства брали еще только восемь команд, среди которых и белорусская. Бронзу по итогам женского спринта на 7,5 километра завоевала Анна Сола.