Лазертаг, езда на пони и на танке по полосе с препятствиями. Чем можно заняться на площадке возле “Чижовка-Арены”

–рассказывает организатор и руководитель танково-модельного клуба “Бронебой” Вячеслав Логинов.Сделать такое количество детских развлечений – неплохая идея, ведь в большинстве площадку возле “Чижовка-Арены” посещали молодые семьи с детьми. Для взрослых же был организован концерт с участием коллективов района и оркестра Военной академии.