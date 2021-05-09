Эта площадка – настоящий рай для детей. Интересных объектов здесь не счесть: лазертаг, рисунки на асфальте, езда на пони, различные развивающие игры, мальчишкам и девчонкам можно было поуправлять даже танками и автомобилями. Правда, игрушечными.
– Мы решили представить целую полосу препятствий, чтобы участникам было интереснее
ездить, –рассказывает организатор и руководитель танково-модельного клуба “Бронебой” Вячеслав Логинов. – Нужно проезжать на радиоуправляемых моделях танков аккуратно, не сбивать ежи, здания и человечков. Детям очень нравится, через площадку сегодня прошли уже порядка ста ребят.
Сделать такое количество детских развлечений – неплохая идея, ведь в большинстве площадку возле “Чижовка-Арены” посещали молодые семьи с детьми. Для взрослых же был организован концерт с участием коллективов района и оркестра Военной академии.
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Лазертаг, езда на пони и на танке по полосе с препятствиями. Чем можно заняться на площадке возле “Чижовка-Арены”
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