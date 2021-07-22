Лето - сезон вкусных и свежих фруктов, ягод и овощей. Их изобилие подталкивает к кулинарным экспериментам. Смузи – самый простой способ подарить организму запас витаминов и энергии. Диетолог Ева Шишова составила топ-7 рецептов самых вкусных и полезных из них.
Фото: pixabay.com
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Молоко – 150 мл
Банан – 1 шт.
Какао – 5–10 г
Финики – 2 шт.
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Яблоко – 1 шт.
Авокадо – 1 шт.
Зелень – по вкусу
Лайм – 1/2 шт.
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Банан – 1 шт.
Апельсин – 1 шт.
Грейпфрут – 1 шт.
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Грейпфрут – 0,5 ст.
Апельсин – 1 ст.
Морковь сладкая – 2 шт.
Яблоко – 0,5 ст.
Кубики льда – 1 ст.
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Томаты – 3 шт.
Корень сельдерея – 1 шт.
Черный перец, соль – щепотка
Вода – до желаемой густоты
Банан – 1 шт.
Киви – 1 шт.
Авокадо – 0,5 шт.
Вода – до желаемой консистенции
Сок лимона – 1 ст. л.
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Томаты – 3 шт.
Шпинат – 100 г
Вода – до желаемой консистенции
Соль – щепотка
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– Во всех рецептах способ приготовления один – порезать фрукты/овощи, смешать все ингредиенты в блендере и измельчить, – уточняет диетолог.
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С лаймом, бананом и какао: топ-7 самых вкусных и полезных летних смузи
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