Лайфхак от стилиста: как спрятать резинку под волосами

Фото носит иллюстративный характер
Объясняет стилист на примере обычного «хвостика», но применить технику можно и с другими прическами. Принцип такой. Сначала под резинку, затянутую вокруг волос, заправляем шпильку – примерно наполовину. Потом отделяем прядь среднего размера от хвоста, фиксируем ее лаком и оборачиваем вокруг резинки, пока та полностью не скроется под волосами. Оставшийся кончик протягиваем сквозь шпильку. Чтобы это было проще сделать, его можно зажать невидимкой. Когда прядь прошла сквозь шпильку, тянем ее вниз – так волос будет зафиксирован. Вуа-ля – аккуратная и стильная прическа готова.
@senita_stylist
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Фото: pixabay.com