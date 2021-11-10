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Лавров: приближение НАТО к рубежам Союзного государства отражает долгосрочную стратегию альянса

Приближение НАТО к рубежам Союзного государства показывает долгосрочную стратегию альянса. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по результатам состоявшегося сегодня в Москве заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и РФ, передает БЕЛТА.


- У нас есть серьезные основания полагать, что продолжающаяся линия на так называемое сдерживание наших стран, практические действия НАТО по приближению военной инфраструктуры к границам Союзного государства отражают долгосрочную стратегию этого военно-политического блока, - отметил он. - И, конечно же, у нас есть абсолютно единые позиции, которые наши президенты излагали неоднократно, о том, как мы будем реагировать на подобного рода абсолютно недружественные и нарушающие все предыдущие договоренности действия.

Глава МИД РФ также сообщил, что сегодня стороны договорились, что внешнеполитическая координация внешнеполитических ведомств будет углубляться и на площадке ООН, и в ОБСЕ. 

- И в том, что касается наших совместных подходов к недружественной деятельности, которая в отношении Беларуси и России предпринимается и в Вашингтоне, и в Брюсселе, - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства России.

Фото из архива БЕЛТА
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