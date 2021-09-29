Лава из вулкана на Пальме создала в океане 50-метровую пирамиду

Лавовый поток из вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), который достиг океана, сформировал 50-метровую пирамиду в воде, передает ТАСС.
– Мы наблюдаем за продвижением лавы к подножию прибрежной скалы. Создается впечатляющая залежь высотой более 50 м, – уточнили информацию в испанском институте океанографии.
В ночь с 28 на 29 сентября лава достигла побережья Пальмы. Прежде правительство из соображений безопасности обязало жителей ряда муниципалитетов спрятаться в домах, а также запретило судам входить в акваторию на расстоянии примерно 4 тыс. метров.
Согласно информации испанских вулканологов, при контакте лавы температурой по меньшей мере 1 тыс. градусов с соленой водой температурой 20 градусов возникает реакция, в результате которой формируются "столбы водяного пара, в состав которых входит соляная кислота из-за значительного содержания хлорида в морской воде". Вместе с тем в этих столбах находятся небольшие частицы вулканического стекла.
Специалисты считают, что данная реакция "представляет собой локальную опасность для людей, которые посещают или находятся в прибрежной зоне, где происходит этот контакт между лавой и морем".
– Вдыхание или контакт кислых газов и жидкостей может вызывать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей, а также может вызвать затруднение дыхания, особенно у людей с ранее существовавшими респираторными заболеваниями, – уточнили они.
Фото: Twitter-аккаунт Geociencias Marinas (IEO)